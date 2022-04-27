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Россия решила выйти из Всемирной туристской организации ООН

Ведомости

Россия приняла решение о выходе из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), следует из заявления организации в соцсетях.

«На первой внеочередной Генеральной ассамблее UNWTO Россия объявила о своем намерении выйти из состава организации. Необходимо следовать соответствующему процессу, завершение этого займет год», — говорится в сообщении. Приостановка членства России в организации вступает в силу «немедленно».

27 февраля генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили призвал страны поддержать приостановку членства России из-за военной операции на территории Украины. По его словам, она противоречит «фундаментальным принципам» организации. После этого исполнительный совет организации принял решение о созыве Генеральной ассамблеи для решения о приостановке членства России. Колумбия, Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина также обратились в организацию с просьбой приостановить членство РФ.

«Если Генеральная ассамблея обнаружит, что один из членов организации придерживается политики, противоречащей уставу, она может по решению, принятому большинством в две трети участвующих в голосовании действительных членов, приостановить членство такой страны», — говорится в документе организации.

Россия вступила в UNWTO в 1975 г. В 1993-1997 и 2001-2005 гг. Россия была членом исполнительного совета, а в 2003 и 2004 гг. — единогласно избиралась на пост его председателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных