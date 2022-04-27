Россия решила выйти из Всемирной туристской организации ООН
Россия приняла решение о выходе из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), следует из заявления организации в соцсетях.
«На первой внеочередной Генеральной ассамблее UNWTO Россия объявила о своем намерении выйти из состава организации. Необходимо следовать соответствующему процессу, завершение этого займет год», — говорится в сообщении. Приостановка членства России в организации вступает в силу «немедленно».
27 февраля генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили призвал страны поддержать приостановку членства России из-за военной операции на территории Украины. По его словам, она противоречит «фундаментальным принципам» организации. После этого исполнительный совет организации принял решение о созыве Генеральной ассамблеи для решения о приостановке членства России. Колумбия, Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина также обратились в организацию с просьбой приостановить членство РФ.
«Если Генеральная ассамблея обнаружит, что один из членов организации придерживается политики, противоречащей уставу, она может по решению, принятому большинством в две трети участвующих в голосовании действительных членов, приостановить членство такой страны», — говорится в документе организации.
Россия вступила в UNWTO в 1975 г. В 1993-1997 и 2001-2005 гг. Россия была членом исполнительного совета, а в 2003 и 2004 гг. — единогласно избиралась на пост его председателя.