Россия решила выйти из Всемирной туристской организации ООН

27 февраля генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили призвал страны поддержать приостановку членства России из-за военной операции на территории Украины. По его словам, она противоречит «фундаментальным принципам» организации. После этого исполнительный совет организации принял решение о созыве Генеральной ассамблеи для решения о приостановке членства России. Колумбия, Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина также обратились в организацию с просьбой приостановить членство РФ.