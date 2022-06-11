Газета
Политика

Путин подписал регулирующий закупки госкомпаний закон

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на сокращение случаев закупок госкомпаниями у взаимозависимых с ними лиц без соблюдения требований закона, регулирующего их закупки. Об этом со ссылкой на документ сообщает пресс-служба Кремля.

Документ вносит изменения в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ). Изменения «допускают возможность закупок такими заказчиками у взаимозависимых лиц без применения указанного закона лишь в случаях, когда зависимое лицо само является заказчиком по 223-ФЗ либо закупка осуществляется в целях обеспечения единого производственного процесса», пояснили в администрации президента. 

Ранее по теме: МСП побили рекорд по объему закупок госкомпаний

В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит снизить риск неисполнения госконтрактов из-за внешних санкций, введенных в отношении госзаказчиков.

Сообщалось, что в госзакупках не смогут участвовать компании, включенные в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа от исполнения контракта по причине попадания заказчика под санкции иностранных государств. Претендовать на госконтракты смогут только компании, которые «гарантированно готовы выполнить» их условия, сообщал кабмин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных