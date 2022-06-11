Путин подписал регулирующий закупки госкомпаний закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на сокращение случаев закупок госкомпаниями у взаимозависимых с ними лиц без соблюдения требований закона, регулирующего их закупки. Об этом со ссылкой на документ сообщает пресс-служба Кремля.
Документ вносит изменения в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ). Изменения «допускают возможность закупок такими заказчиками у взаимозависимых лиц без применения указанного закона лишь в случаях, когда зависимое лицо само является заказчиком по 223-ФЗ либо закупка осуществляется в целях обеспечения единого производственного процесса», пояснили в администрации президента.
В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит снизить риск неисполнения госконтрактов из-за внешних санкций, введенных в отношении госзаказчиков.
Сообщалось, что в госзакупках не смогут участвовать компании, включенные в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа от исполнения контракта по причине попадания заказчика под санкции иностранных государств. Претендовать на госконтракты смогут только компании, которые «гарантированно готовы выполнить» их условия, сообщал кабмин.