Путин подписал регулирующий закупки госкомпаний закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на сокращение случаев закупок госкомпаниями у взаимозависимых с ними лиц без соблюдения требований закона, регулирующего их закупки. Об этом со ссылкой на документ сообщает пресс-служба Кремля.