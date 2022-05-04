МСП побили рекорд по объему закупок госкомпаний

МСП побили рекорд по объему закупок госкомпанийУход иностранных компаний приведет к дальнейшему росту закупок у малого и среднего бизнеса, считают эксперты
Объем закупок компаний с госучастием у малых и средних предприятий (МСП) составил в I квартале 2022 г. рекордные 899 млрд руб. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики, предоставленной «Ведомостям» в Корпорации МСП (КМСП). Доля МСП в общем объеме закупок по 223-ФЗ (закупки госкомпаний) составила 38% при минимальном лимите, установленном правительством на уровне 25%. При этом общий объем закупок госкомпаний снизился в I квартале 2022 г. до 2,352 трлн руб. после 2,518 трлн руб. за аналогичный период 2021 г. Крупнейшими заказчиками у МСП стали РЖД, «РЖДстрой», Сбербанк, «Мосводоканал», «Ростелеком».
В I квартале 2022 г. почти втрое увеличились закупки у малого и среднего бизнеса компьютерного, электронного и оптического оборудования, напитков и продуктов питания, текстильных изделий, следует из данных КМСП. Также выросли закупки у МСП услуг здравоохранения и социального обеспечения в 2,3 раза, униформы – в 2,1 раза. В региональном разрезе самый высокий прирост пришелся на Брянскую область (рост в 2,5 раза), Калужскую область (в 2 раза), Новгородскую область (рост почти в 2 раза), Еврейскую автономную область (рост на 92%) и Архангельскую область (рост на 88%).