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МСП побили рекорд по объему закупок госкомпаний

Уход иностранных компаний приведет к дальнейшему росту закупок у малого и среднего бизнеса, считают эксперты
Антон Козлов
С уходом иностранных компаний появляется большая ниша, которую могут заменить отечественные компании / Максим Стулов / Ведомости

Объем закупок компаний с госучастием у малых и средних предприятий (МСП) составил в I квартале 2022 г. рекордные 899 млрд руб. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики, предоставленной «Ведомостям» в Корпорации МСП (КМСП). Доля МСП в общем объеме закупок по 223-ФЗ (закупки госкомпаний) составила 38% при минимальном лимите, установленном правительством на уровне 25%. При этом общий объем закупок госкомпаний снизился в I квартале 2022 г. до 2,352 трлн руб. после 2,518 трлн руб. за аналогичный период 2021 г. Крупнейшими заказчиками у МСП стали РЖД, «РЖДстрой», Сбербанк, «Мосводоканал», «Ростелеком».

В I квартале 2022 г. почти втрое увеличились закупки у малого и среднего бизнеса компьютерного, электронного и оптического оборудования, напитков и продуктов питания, текстильных изделий, следует из данных КМСП. Также выросли закупки у МСП услуг здравоохранения и социального обеспечения в 2,3 раза, униформы – в 2,1 раза. В региональном разрезе самый высокий прирост пришелся на Брянскую область (рост в 2,5 раза), Калужскую область (в 2 раза), Новгородскую область (рост почти в 2 раза), Еврейскую автономную область (рост на 92%) и Архангельскую область (рост на 88%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных