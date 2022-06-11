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Турция с 1 июля снизит квоту на проживание иностранцев

Ведомости

Около 1200 кварталов в Турции будут закрыты для иностранцев после снижения квоты на их проживание с 25% до 20%, объявил министр МВД республики Сулейман Сойлу.

«В целях предотвращения концентрации иностранцев в определенных районах нашей страны в общей сложности был закрыт для проживания иностранцев 781 район, в которых соотношение количества иностранцев к общему количеству людей превышало 25%»,— заявил Сойлу (цитата по Yeni Safak).

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По его словам, эту квоту с 1 июля снизят до 20%, а иностранцы не смогут получить прописку в более чем 1200 районах Турции.

Министр ответил на критику строительства пограничных стен на юге и востоке страны, которые, по его словам, остановили миграцию в Турцию еще 8 млн человек, скопившихся у границ. По данным Сойлу, сейчас только одних сирийцев проживает в стране более 3,7 млн человек.

В мае президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена построить 200 000 домов на севере Сирии для добровольного переселения около 1 млн беженцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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