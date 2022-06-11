Турция с 1 июля снизит квоту на проживание иностранцев
Около 1200 кварталов в Турции будут закрыты для иностранцев после снижения квоты на их проживание с 25% до 20%, объявил министр МВД республики Сулейман Сойлу.
«В целях предотвращения концентрации иностранцев в определенных районах нашей страны в общей сложности был закрыт для проживания иностранцев 781 район, в которых соотношение количества иностранцев к общему количеству людей превышало 25%»,— заявил Сойлу (цитата по Yeni Safak).
По его словам, эту квоту с 1 июля снизят до 20%, а иностранцы не смогут получить прописку в более чем 1200 районах Турции.
Министр ответил на критику строительства пограничных стен на юге и востоке страны, которые, по его словам, остановили миграцию в Турцию еще 8 млн человек, скопившихся у границ. По данным Сойлу, сейчас только одних сирийцев проживает в стране более 3,7 млн человек.
В мае президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена построить 200 000 домов на севере Сирии для добровольного переселения около 1 млн беженцев.