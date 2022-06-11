Турция с 1 июля снизит квоту на проживание иностранцев

Министр ответил на критику строительства пограничных стен на юге и востоке страны, которые, по его словам, остановили миграцию в Турцию еще 8 млн человек, скопившихся у границ. По данным Сойлу, сейчас только одних сирийцев проживает в стране более 3,7 млн человек.