Макрон: ситуация вокруг Приднестровья не помешает вступлению Молдавии в ЕС
Ситуация вокруг Приднестровья не может помешать Молдавии вступить в Евросоюз, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Кишинев. Об этом сообщают «РИА Новости».
Отвечая на вопрос, может ли неурегулированная ситуация в Приднестровье помешать вступлению Молдавии в ЕС, Макрон отметил, что было бы несправедливым из-за этого блокировать процесс. «Чтобы запустить механический процесс, было бы несправедливым сказать, что он будет заблокирован из-за ситуации, но мы должны вместе найти решение... Однако это не является предварительным условием для вступления», – сказал Макрон.
Приднестровская Молдавская республика вышла из состава Молдавии еще до распада СССР в 1990 г. В 1992 г. молдавские власти предприняли попытку установления контроля над территорией силовыми путем, но Приднестровье до настоящего времени фактически не подчиняется Кишиневу.
При этом во время своего визита в Косово канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Сербия, напротив, не сможет войти в Евросоюз без признания независимости Косова, территория которого, согласно конституции Сербии, является частью республики и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово не контролируется Белградом.