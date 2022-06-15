Макрон: ситуация вокруг Приднестровья не помешает вступлению Молдавии в ЕС

Отвечая на вопрос, может ли неурегулированная ситуация в Приднестровье помешать вступлению Молдавии в ЕС, Макрон отметил, что было бы несправедливым из-за этого блокировать процесс. «Чтобы запустить механический процесс, было бы несправедливым сказать, что он будет заблокирован из-за ситуации, но мы должны вместе найти решение... Однако это не является предварительным условием для вступления», – сказал Макрон.