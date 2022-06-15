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Макрон: ситуация вокруг Приднестровья не помешает вступлению Молдавии в ЕС

Ведомости

Ситуация вокруг Приднестровья не может помешать Молдавии вступить в Евросоюз, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Кишинев. Об этом сообщают «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, может ли неурегулированная ситуация в Приднестровье помешать вступлению Молдавии в ЕС, Макрон отметил, что было бы несправедливым из-за этого блокировать процесс. «Чтобы запустить механический процесс, было бы несправедливым сказать, что он будет заблокирован из-за ситуации, но мы должны вместе найти решение... Однако это не является предварительным условием для вступления», – сказал Макрон.

Приднестровская Молдавская республика вышла из состава Молдавии еще до распада СССР в 1990 г. В 1992 г. молдавские власти предприняли попытку установления контроля над территорией силовыми путем, но Приднестровье до настоящего времени фактически не подчиняется Кишиневу.

При этом во время своего визита в Косово канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Сербия, напротив, не сможет войти в Евросоюз без признания независимости Косова, территория которого, согласно конституции Сербии, является частью республики и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово не контролируется Белградом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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