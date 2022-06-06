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Следственный комитет Приднестровья сообщил о диверсии против миротворцев

Ведомости

Дрон сбросил два взрывных устройства на автопарк резервного подразделения миротворческого контингента на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

«5 июня 2022 г. примерно в 5:10 на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населенного пункта Владимировка неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Прибывшие на место происшествия специалисты изъяли фрагменты взрывных устройств, добавили в ведомстве. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 277 УК ПМР (диверсия).

Обстановка в Приднестровье обострилась 25 апреля, когда из гранатомета было обстреляно здание министерства госбезопасности (МГБ) в Тирасполе. После была зафиксирована атака на воинскую часть в поселке Парканы, а также взрывы двух антенн республиканского радиоцентра в поселке Маяк. На территории республики введен красный уровень террористической угрозы.

Все эти инциденты власти ПМР назвали терактами. Следственный комитет ПМР заявил, что как минимум в случае атаки на МГБ ее исполнители прибыли с территории Украины. Пострадавших в результате произошедшего нет. 27 апреля МВД республики подтвердило стрельбу со стороны Украины по направлению села Колбасна. Там расположен контролируемый российскими миротворцами самый крупный в Восточной Европе склад боеприпасов бывшей 14-й советской армии.

В начале мая была предотвращена ночная попытка диверсии на телерадиоцентре «Маяк» с помощью беспилотника со взрывным устройством. Пресс-служба МВД Приднестровья тогда сообщила, что беспилотник со взрывчаткой запустили с территории Украины, дрон диаметром полтора метра собран из различных комплектующих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных