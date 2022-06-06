Следственный комитет Приднестровья сообщил о диверсии против миротворцев
Дрон сбросил два взрывных устройства на автопарк резервного подразделения миротворческого контингента на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
«5 июня 2022 г. примерно в 5:10 на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населенного пункта Владимировка неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5», — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Прибывшие на место происшествия специалисты изъяли фрагменты взрывных устройств, добавили в ведомстве. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 277 УК ПМР (диверсия).
Обстановка в Приднестровье обострилась 25 апреля, когда из гранатомета было обстреляно здание министерства госбезопасности (МГБ) в Тирасполе. После была зафиксирована атака на воинскую часть в поселке Парканы, а также взрывы двух антенн республиканского радиоцентра в поселке Маяк. На территории республики введен красный уровень террористической угрозы.
Все эти инциденты власти ПМР назвали терактами. Следственный комитет ПМР заявил, что как минимум в случае атаки на МГБ ее исполнители прибыли с территории Украины. Пострадавших в результате произошедшего нет. 27 апреля МВД республики подтвердило стрельбу со стороны Украины по направлению села Колбасна. Там расположен контролируемый российскими миротворцами самый крупный в Восточной Европе склад боеприпасов бывшей 14-й советской армии.
В начале мая была предотвращена ночная попытка диверсии на телерадиоцентре «Маяк» с помощью беспилотника со взрывным устройством. Пресс-служба МВД Приднестровья тогда сообщила, что беспилотник со взрывчаткой запустили с территории Украины, дрон диаметром полтора метра собран из различных комплектующих.