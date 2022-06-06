Следственный комитет Приднестровья сообщил о диверсии против миротворцев

Обстановка в Приднестровье обострилась 25 апреля, когда из гранатомета было обстреляно здание министерства госбезопасности (МГБ) в Тирасполе. После была зафиксирована атака на воинскую часть в поселке Парканы, а также взрывы двух антенн республиканского радиоцентра в поселке Маяк. На территории республики введен красный уровень террористической угрозы.