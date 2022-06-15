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Политика

ЕС выделит Молдавии 40 млн евро на оборонные расходы

Ведомости

Европейский фонд по обороне выделит Молдавии 40 млн евро, что позволит стране в два раза увеличить оборонный бюджет, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам визита в Кишинев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я знаю, что Молдова придерживается статуса нейтралитета. Но ее нейтральный статус не означает демилитаризацию. Те 40 млн евро, которые вы получите из европейского фонда по обороне, станут важным вкладом, который увеличит вдвое военный бюджет вашей страны», – сказал Макрон.

По словам Макрона, европейские страны должны помогать всем, кто ощущает на себе последствия событий на Украине, и Молдавия нуждается в помощи, так как находится на первой линии миграции и испытывает экономическую нагрузку.

Также Макрон заявил, что заявка Молдавии на вступление в Евросоюз будет рассмотрена на заседании Евросовета 23-24 июня, и пообещал, что Франция попытается добиться консенсуса в этом вопросе.

Ранее на пресс-конференции Макрон отмечал, что неурегулированный конфликт в Приднестровье не станет поводом для блокирования заявки Молдавии на вступление в ЕС. 10 июня бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти страны готовят военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии, которое затем попытаются легализовать.

Ранее по теме: Макрон: ситуация вокруг Приднестровья не помешает вступлению Молдавии в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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