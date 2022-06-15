ЕС выделит Молдавии 40 млн евро на оборонные расходы
Европейский фонд по обороне выделит Молдавии 40 млн евро, что позволит стране в два раза увеличить оборонный бюджет, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам визита в Кишинев. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я знаю, что Молдова придерживается статуса нейтралитета. Но ее нейтральный статус не означает демилитаризацию. Те 40 млн евро, которые вы получите из европейского фонда по обороне, станут важным вкладом, который увеличит вдвое военный бюджет вашей страны», – сказал Макрон.
По словам Макрона, европейские страны должны помогать всем, кто ощущает на себе последствия событий на Украине, и Молдавия нуждается в помощи, так как находится на первой линии миграции и испытывает экономическую нагрузку.
Также Макрон заявил, что заявка Молдавии на вступление в Евросоюз будет рассмотрена на заседании Евросовета 23-24 июня, и пообещал, что Франция попытается добиться консенсуса в этом вопросе.
Ранее на пресс-конференции Макрон отмечал, что неурегулированный конфликт в Приднестровье не станет поводом для блокирования заявки Молдавии на вступление в ЕС. 10 июня бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти страны готовят военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии, которое затем попытаются легализовать.