Путин: мир уже не будет прежним
В мире происходят революционные изменения в геополитике, глобальной экономике, технологической сфере и в системе международных отношений, поэтому «как раньше» больше не будет, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФе.
«Повторю: эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер, и ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет как прежде. Не будет», — подчеркнул он.
По его словам, правящие элиты некоторых западных стран пребывают в таких иллюзиях, не хотят замечать очевидное, упорно «цепляются за тени прошлого» и считают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике будет вечным. «Вечного ничего не бывает», — заявил президент.
Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для России изменились «надолго, если не навсегда». По ее мнению, в такой ситуации важно проявлять гибкость и уметь быстро реагировать на изменения.