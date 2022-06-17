Путин: мир уже не будет прежним

«Повторю: эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер, и ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет как прежде. Не будет», — подчеркнул он.