CNN: США планируют поставить Украине ПРО средней и большой дальности
Вашингтон планирует на этой неделе объявить о покупке для Киева усовершенствованной системы противоракетной обороны класса «земля - воздух» средней и большой дальности, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
По данным собеседника телеканала, Украина запросила систему ПРО NASAMS, которая может поражать цели на расстоянии более 100 миль (около 161 км), однако ВСУ придется пройти обучение, чтобы управлять ею.
Страны Запада начали увеличивать поставки вооружения Украине на фоне российской военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ранее администрация США объявила о выделении Украине дополнительной военной помощи стоимостью $450 млн и предоставлении четырех реактивных систем залпового огня и артиллерийских боеприпасов для других систем.
1 июня Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на $700 млн. В пакет вошли реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, которые Россия предоставила США для Афганистана, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. 23 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о дополнительном пакете помощи на сумму $450 млн, который также включал военную технику.
Российские власти ранее обвиняли страны Запада в «накачке» Украины оружием. В МИДе утверждали, что НАТО сейчас «накачивает оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». Но оружие, которое западные страны поставляют Украине, не сможет помешать России достичь целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.