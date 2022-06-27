Глава Еврокомиссии не поддержала бойкот саммита G20 с участием Путина
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 в случае участия в нем президента России Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью немецкому телеканалу ZDF.
«Нам следует тщательно подумать о том, не будет ли парализована "большая двадцатка". Поэтому я не поддерживаю это», — подчеркнула фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, будет лучше, чтобы Путин приехал и лидеры остальных стран могли сказать ему все в лицо.
Саммит лидеров стран «большой двадцатки» должен пройти на Бали 15-16 ноября. На него приглашены лидеры всех государств объединения, в том числе президент России Владимир Путин. Также на саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского.
Bloomberg ранее сообщал, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина к участию в саммите G20. Президент США Джо Байден также выступил за исключение России из объединения, однако некоторые страны высказались против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.