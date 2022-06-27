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Глава Еврокомиссии не поддержала бойкот саммита G20 с участием Путина

Ведомости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 в случае участия в нем президента России Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Нам следует тщательно подумать о том, не будет ли парализована "большая двадцатка". Поэтому я не поддерживаю это», — подчеркнула фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, будет лучше, чтобы Путин приехал и лидеры остальных стран могли сказать ему все в лицо.

Саммит лидеров стран «большой двадцатки» должен пройти на Бали 15-16 ноября. На него приглашены лидеры всех государств объединения, в том числе президент России Владимир Путин. Также на саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

Bloomberg ранее сообщал, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина к участию в саммите G20. Президент США Джо Байден также выступил за исключение России из объединения, однако некоторые страны высказались против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных