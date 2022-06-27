Глава Еврокомиссии не поддержала бойкот саммита G20 с участием Путина

«Нам следует тщательно подумать о том, не будет ли парализована "большая двадцатка". Поэтому я не поддерживаю это», — подчеркнула фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, будет лучше, чтобы Путин приехал и лидеры остальных стран могли сказать ему все в лицо.