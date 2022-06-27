Украина прекратит действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности
Украина приостанавливает действие ряда соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности, сообщила государственная инспекция ядерного регулирования республики на своей странице в соцсетях.
«В связи с военной агрессией РФ государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности», — говорится в сообщении. В частности, Киев прекращает действие соглашения об обмене информацией от 2002 г. и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях от 1996 г.
Соответствующий приказ был согласован с украинским внешнеполитическим ведомством, а также министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, вице-премьером Украины — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук.
В апреле украинская сторона вышла из соглашения с Россией о создании ракетной техники от 1995 г. Оно предусматривало в том числе поставки предприятиям ракетно-космических отраслей Украины и России оборудования, комплектующих и заготовок без налогообложения.
В 2015 г. тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал пять законов о денонсации соглашений с Россией о сотрудничестве в военной сфере. Соглашение было подписано 26 мая 1993 г. Это было сделано, в частности, для того, чтобы развивать кооперированные связи при разработке и производстве военной продукции. Документ также подразумевал взаимные поставки военной продукции и оказание услуг военного назначения.