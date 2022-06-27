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Украина прекратит действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности

Ведомости

Украина приостанавливает действие ряда соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности, сообщила государственная инспекция ядерного регулирования республики на своей странице в соцсетях.

«В связи с военной агрессией РФ государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности», — говорится в сообщении. В частности, Киев прекращает действие соглашения об обмене информацией от 2002 г. и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях от 1996 г.

Соответствующий приказ был согласован с украинским внешнеполитическим ведомством, а также министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, вице-премьером Украины — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук.

В апреле украинская сторона вышла из соглашения с Россией о создании ракетной техники от 1995 г. Оно предусматривало в том числе поставки предприятиям ракетно-космических отраслей Украины и России оборудования, комплектующих и заготовок без налогообложения.

В 2015 г. тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал пять законов о денонсации соглашений с Россией о сотрудничестве в военной сфере. Соглашение было подписано 26 мая 1993 г. Это было сделано, в частности, для того, чтобы развивать кооперированные связи при разработке и производстве военной продукции. Документ также подразумевал взаимные поставки военной продукции и оказание услуг военного назначения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных