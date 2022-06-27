Украина прекратит действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности

В 2015 г. тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал пять законов о денонсации соглашений с Россией о сотрудничестве в военной сфере. Соглашение было подписано 26 мая 1993 г. Это было сделано, в частности, для того, чтобы развивать кооперированные связи при разработке и производстве военной продукции. Документ также подразумевал взаимные поставки военной продукции и оказание услуг военного назначения.