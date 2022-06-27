США лишат поддерживающие Россию компании доступа к американским технологиям

В Белом доме выразили намерение продолжать вводить санкции против России в кооперации со странами G7. В заявлении говорится, что министерство финансов будет разрабатывать и принимать блокирующие санкции в отношении крупных государственных оборонных предприятий в дополнение к оборонным исследовательским организациям и десяткам других организаций и физических лиц, ограничивая таким возможности России по замене военной техники. Помимо этого будет введены ограничения против компаний, которые поддерживают Россию, — им будет закрыт доступ к американским технологиям.