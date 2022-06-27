США лишат поддерживающие Россию компании доступа к американским технологиям
США намерены закрыть поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям, в том числе полупроводникам, следует из заявления Белого дома.
«Министерство торговли США предпримет свои первые действия против компаний, занимающихся незаконной деятельностью в поддержку России, добавив несколько компаний по всему миру в список юридических лиц, который запретит этим компаниям приобретать товары и технологии американского производства, такие как полупроводники», — отмечено в сообщении.
В Белом доме выразили намерение продолжать вводить санкции против России в кооперации со странами G7. В заявлении говорится, что министерство финансов будет разрабатывать и принимать блокирующие санкции в отношении крупных государственных оборонных предприятий в дополнение к оборонным исследовательским организациям и десяткам других организаций и физических лиц, ограничивая таким возможности России по замене военной техники. Помимо этого будет введены ограничения против компаний, которые поддерживают Россию, — им будет закрыт доступ к американским технологиям.
«За несколько месяцев экспорт из США в Россию, в том числе крайне важных технологий, необходимых для поддержания вооруженных сил, сократился примерно на 97%. Импорт в Россию товаров со всего мира может уменьшиться на 40%», — следует из заявления.
США начали вводить санкции против России после начала военной операции на Украине. Среди прочего ограничения затронули поставки американских технологий для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. Санкции также коснулись экспорта полупроводников, компьютеров, телекоммуникаций, оборудования информационной безопасности, лазеров и сенсоров. Аналогичные санкции поддержал Тайвань.
В рамках пятого пакета санкций ЕС наложил запрет на экспорт в Россию некоторых типов машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд. Среди прочего запрету подлежали поставки «квантовых компьютеров и передовых полупроводников, а также чувствительной техники.