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США лишат поддерживающие Россию компании доступа к американским технологиям

Ведомости

США намерены закрыть поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям, в том числе полупроводникам, следует из заявления Белого дома.

«Министерство торговли США предпримет свои первые действия против компаний, занимающихся незаконной деятельностью в поддержку России, добавив несколько компаний по всему миру в список юридических лиц, который запретит этим компаниям приобретать товары и технологии американского производства, такие как полупроводники», — отмечено в сообщении. 

В Белом доме выразили намерение продолжать вводить санкции против России в кооперации со странами G7. В заявлении говорится, что министерство финансов будет разрабатывать и принимать блокирующие санкции в отношении крупных государственных оборонных предприятий в дополнение к оборонным исследовательским организациям и десяткам других организаций и физических лиц, ограничивая таким возможности России по замене военной техники. Помимо этого будет введены ограничения против компаний, которые поддерживают Россию, — им будет закрыт доступ к американским технологиям.

«За несколько месяцев экспорт из США в Россию, в том числе крайне важных технологий, необходимых для поддержания вооруженных сил, сократился примерно на 97%. Импорт в Россию товаров со всего мира может уменьшиться на 40%», — следует из заявления.

США начали вводить санкции против России после начала военной операции на Украине. Среди прочего ограничения затронули поставки американских технологий для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. Санкции также коснулись экспорта полупроводников, компьютеров, телекоммуникаций, оборудования информационной безопасности, лазеров и сенсоров. Аналогичные санкции поддержал Тайвань.

В рамках пятого пакета санкций ЕС наложил запрет на экспорт в Россию некоторых типов машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд. Среди прочего запрету подлежали поставки «квантовых компьютеров и передовых полупроводников, а также чувствительной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных