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Власти Турции закрыли доступ к двум изданиям, работающим без лицензии

Ведомости

Турецкое управление вещания закрыло доступ к двум изданиям, вещающим без лицензии – признанным в России СМИ-иноагентами Deutsche Welle и «Голос Америки», сообщила турецкая газета Sabah.

Причиной закрытия доступа послужило то, что издания не подали заявки на получение необходимой лицензии. Deutsche Welle подтвердил изданию, что все его 32 сайта на разных языках заблокированы, «Голос Америки» также заявил о закрытом доступе.

Для продолжения вещания издания должны получить лицензию в управлении вещания в соответствии с новым законодательством Турции. Управление было наделено полномочиями по регулированию онлайн-радио, телевидения и вещания в 2019 г.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале по поводу закрытия доступа к изданиям задалась вопросом, является ли это решение «практическим результатом саммита НАТО?».

С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouТube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных