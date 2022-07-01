Власти Турции закрыли доступ к двум изданиям, работающим без лицензии
Турецкое управление вещания закрыло доступ к двум изданиям, вещающим без лицензии – признанным в России СМИ-иноагентами Deutsche Welle и «Голос Америки», сообщила турецкая газета Sabah.
Причиной закрытия доступа послужило то, что издания не подали заявки на получение необходимой лицензии. Deutsche Welle подтвердил изданию, что все его 32 сайта на разных языках заблокированы, «Голос Америки» также заявил о закрытом доступе.
Для продолжения вещания издания должны получить лицензию в управлении вещания в соответствии с новым законодательством Турции. Управление было наделено полномочиями по регулированию онлайн-радио, телевидения и вещания в 2019 г.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале по поводу закрытия доступа к изданиям задалась вопросом, является ли это решение «практическим результатом саммита НАТО?».
С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouТube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.