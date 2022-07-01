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Министры спорта 33 стран подписали заявление с требованием санкций против России

Ведомости

Министры спорта 33 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях, заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук. 

«Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Белоруссии в международных организациях, мы требуем исключить представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях этих стран», — подчеркнул Бортничук (цитата по ТАСС).

Заявление подписали 25 стран ЕС, за исключением Болгарии и Венгрии, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.

После начала спецоперации на Украине российские спортсмены столкнулись с ограничением участия в различных соревнованиях. Так, в апреле теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне в 2022 г. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от стартов сборные по фигурному катанию, шорт-треку и бегу на лыжах. Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) также вынес решение об отстранении российских клубов и сборной от международных соревнований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных