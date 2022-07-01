Министры спорта 33 стран подписали заявление с требованием санкций против России
Министры спорта 33 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях, заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.
«Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Белоруссии в международных организациях, мы требуем исключить представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях этих стран», — подчеркнул Бортничук (цитата по ТАСС).
Заявление подписали 25 стран ЕС, за исключением Болгарии и Венгрии, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.
После начала спецоперации на Украине российские спортсмены столкнулись с ограничением участия в различных соревнованиях. Так, в апреле теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне в 2022 г. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от стартов сборные по фигурному катанию, шорт-треку и бегу на лыжах. Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) также вынес решение об отстранении российских клубов и сборной от международных соревнований.