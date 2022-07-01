Министры спорта 33 стран подписали заявление с требованием санкций против России

После начала спецоперации на Украине российские спортсмены столкнулись с ограничением участия в различных соревнованиях. Так, в апреле теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне в 2022 г. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от стартов сборные по фигурному катанию, шорт-треку и бегу на лыжах. Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) также вынес решение об отстранении российских клубов и сборной от международных соревнований.