Путин подписал распоряжение о создании единой системы ПВО с Киргизией

Правительство России одобрило подготовленный Минобороны и МИДом проект соглашения об объединенной системе ПВО с Киргизией в июле 2022 г., уточняет «Интерфакс». В документе говорилось, что уполномоченные органы сторон должны совместно утвердить, какие войска ими будут выделены в состав объединенной системы. Для размещения российских сил Киргизия безвозмездно на срок действия соглашения выделит России 5 га земли.