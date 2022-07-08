Путин подписал распоряжение о создании единой системы ПВО с Киргизией
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подписании соглашения с Киргизией о создании с республикой объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО). Документ опубликован на портале правовой информации.
«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики», – говорится в распоряжении.
Министерство обороны и министерство иностранных дел России должны будут провести с властями Киргизии переговоры и при достижении договоренностей подписать соответствующее соглашение. Также документом министерства получают право вносить в предложенный правительством проект документа не принципиальные правки.
Правительство России одобрило подготовленный Минобороны и МИДом проект соглашения об объединенной системе ПВО с Киргизией в июле 2022 г., уточняет «Интерфакс». В документе говорилось, что уполномоченные органы сторон должны совместно утвердить, какие войска ими будут выделены в состав объединенной системы. Для размещения российских сил Киргизия безвозмездно на срок действия соглашения выделит России 5 га земли.
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