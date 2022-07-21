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Президент Италии подписал указ о роспуске парламента

Ведомости

Президент Италии Серджио Маттарелла подписал указ о роспуске обеих палат парламента после встречи с их спикерами, говорится на сайте президента.

«Президент республики Серджио Маттарелла, заслушав председателей двух ветвей парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске сената республики и палаты депутатов, который был подписан председателем совета министров», — говорится в заявлении.

Ранее сегодня Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Марио Драги. Он заявил о желании уйти в отставку 14 июля на фоне парламентского кризиса. Ранее сенат Италии проголосовал за доверие правительству Драги, однако одна из ведущих парламентских сил — «Движение 5 звезд» — отказалась голосовать. Тогда Маттарелла отклонил отставку Драги, потому что правительство формально не утратило поддержку парламентского большинства.

В среду вновь прошло голосование сената, на котором парламентарии выразили доверие Драги, но с минимальным количеством голосов. От участия в голосовании отказались сразу три партии: «Движение 5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига». Они входят в правящую коалицию. Утром 21 июля Драги с заседания нижней палаты парламента отправился к Маттарелле, чтобы вновь сообщить о своем желании уйти в отставку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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