На Украине запустили новую систему контроля поставок оружия

Система работает с 2019 г., добавляет секретарь СНБО, она помогает оценивать состояние национальной безопасности с целью координации деятельности государственных органов. С 24 февраля проект перешел в формат мониторинга военной ситуации, отметил Данилов. Теперь новый модуль системы позволит анализировать поставки оружия по странам, а также отслеживать статус в реальном времени, чтобы знать, когда оружие готово к отгрузке, когда оно в пути и когда получено вооруженными силами Украины.