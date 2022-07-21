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На Украине запустили новую систему контроля поставок оружия

Ведомости

На Украине запущена новая система контроля поставок вооружения от стран-партнеров, сообщает издание Lb.ua со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

«Аппарат СНБО Украины вместе с минобороны запустили новый модуль информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны «СОТА» по поставкам вооружения от стран-партнеров. Все, что пересекает нашу границу (вооружение от западных партнеров), находится под пристальным контролем, в чем можно будет убедиться», — сообщает Данилов.

Система работает с 2019 г., добавляет секретарь СНБО, она помогает оценивать состояние национальной безопасности с целью координации деятельности государственных органов. С 24 февраля проект перешел в формат мониторинга военной ситуации, отметил Данилов. Теперь новый модуль системы позволит анализировать поставки оружия по странам, а также отслеживать статус в реальном времени, чтобы знать, когда оружие готово к отгрузке, когда оно в пути и когда получено вооруженными силами Украины. 

8 июля в Пентагоне заявили, что США и союзники прорабатывают план поставок вооружений на Украину на месяцы и годы вперед. Более того, представители минобороны США заверили, что тщательно отслеживают судьбу поставляемых вооружений – собирают данные об их использовании, чтобы принимать решения о дальнейшей помощи.

20 июля США анонсировали новые поставки вооружения на Украину. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пакет военной помощи будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных