Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти

В совместных заявлениях Путина, президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Ирана Ибрахима Раиси по итогам переговоров 19 июля говорилось, что проблемы Сирии нужно решать политическим путем и что в стране нужно установить прочный мир. Эрдоган ранее неоднократно заявлял о готовности начать новую операцию на севере Сирии, однако пока что ее не начал.