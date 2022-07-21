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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом двустороннее сотрудничество, ситуацию на мировом рынке нефти, а также в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках «ОПЕК плюс». С удовлетворением отмечено, что страны-участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей», — сообщили в Кремля.

Также Путин и наследный принц обсудили положение дел в Сирии с учетом итогов встречи глав России, Турции и Ирана в Тегеране 19 июля и договорились продолжать контакты на различных уровнях.

В совместных заявлениях Путина, президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Ирана Ибрахима Раиси по итогам переговоров 19 июля говорилось, что проблемы Сирии нужно решать политическим путем и что в стране нужно установить прочный мир. Эрдоган ранее неоднократно заявлял о готовности начать новую операцию на севере Сирии, однако пока что ее не начал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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