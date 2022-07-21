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«РИА Новости»: в Херсоне выявили большую группу диверсантов СБУ

Ведомости

Одну из самых крупных диверсионных групп в регионе выявили в Херсонской области, диверсантов курировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя одного из российских силовых ведомств.

«В результате слаженной работы установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в рамках операции силовики изъяли более 48 кг тротила в шашках и гладкоствольное оружие.

За последние две недели в Херсоне выявили несколько схронов, в которых были гранатометы, автоматы, пулеметы и два ПЗРК «Игла». Также силовики обнаружили перевалочный пункт украинских диверсионных групп и как минимум две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс. Одну из них обезвредили.

Ранее в июле заместитель главы региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью при помощи вертолетов.

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Херсона 2 марта. 4 июля в Херсонской области было сформировано новое правительство, в которое вошли местные граждане и управленцы из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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