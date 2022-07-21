«РИА Новости»: в Херсоне выявили большую группу диверсантов СБУ

За последние две недели в Херсоне выявили несколько схронов, в которых были гранатометы, автоматы, пулеметы и два ПЗРК «Игла». Также силовики обнаружили перевалочный пункт украинских диверсионных групп и как минимум две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс. Одну из них обезвредили.