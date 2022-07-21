«РИА Новости»: в Херсоне выявили большую группу диверсантов СБУ
Одну из самых крупных диверсионных групп в регионе выявили в Херсонской области, диверсантов курировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя одного из российских силовых ведомств.
«В результате слаженной работы установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, в рамках операции силовики изъяли более 48 кг тротила в шашках и гладкоствольное оружие.
За последние две недели в Херсоне выявили несколько схронов, в которых были гранатометы, автоматы, пулеметы и два ПЗРК «Игла». Также силовики обнаружили перевалочный пункт украинских диверсионных групп и как минимум две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс. Одну из них обезвредили.
Ранее в июле заместитель главы региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью при помощи вертолетов.
Минобороны России сообщило о взятии под контроль Херсона 2 марта. 4 июля в Херсонской области было сформировано новое правительство, в которое вошли местные граждане и управленцы из России.
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