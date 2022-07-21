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Досрочные выборы в парламент Италии пройдут 25 сентября

Ведомости

Досрочные выборы в парламент Италии пройдут 25 сентября, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на подавшего в отставку премьер-министра страны Марио Драги.

Драги на заседании совмина обозначил приоритеты для работы нового правительства: основные его тезисы касались пандемии, конфликта на Украине, инфляции и цен на энергоносители. 

21 июня президент Италии Серджио Маттарелла подписал указ о роспуске обеих палат парламента после встречи с их спикерами. Президент также принял отставку Драги, который заявил 14 июля о желании уйти с поста на фоне парламентского кризиса.

В среду прошло голосование сената, на котором парламентарии выразили доверие Драги, но с минимальным количеством голосов. От участия в голосовании отказались сразу три партии: «Движение 5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига». Они входят в правящую коалицию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных