Досрочные выборы в парламент Италии пройдут 25 сентября
Досрочные выборы в парламент Италии пройдут 25 сентября, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на подавшего в отставку премьер-министра страны Марио Драги.
Драги на заседании совмина обозначил приоритеты для работы нового правительства: основные его тезисы касались пандемии, конфликта на Украине, инфляции и цен на энергоносители.
21 июня президент Италии Серджио Маттарелла подписал указ о роспуске обеих палат парламента после встречи с их спикерами. Президент также принял отставку Драги, который заявил 14 июля о желании уйти с поста на фоне парламентского кризиса.
В среду прошло голосование сената, на котором парламентарии выразили доверие Драги, но с минимальным количеством голосов. От участия в голосовании отказались сразу три партии: «Движение 5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига». Они входят в правящую коалицию.
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