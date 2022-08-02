China Times: китайские авианосцы вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
Китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья и вышли в море из-за возможного прибытия спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает China Times.
Отмечается, что пока что не ясно, направляются ли корабли в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях. Тем не менее выдвижение авианосцев из портов говорит об усилении напряжения в отношениях США и Китая, подчеркивает издание.
Накануне Nikkei Asia сообщило, что США отправили ближе к Тайваню свои авианосцы на фоне возможного визита на остров Нэнси Пелоси. По данным издания, таким образом военные США хотят создать «буферную зону», если политик все-таки решится прилететь на Тайвань.
Сегодня Пелоси прибыла в Малайзию, где собирается встретиться со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом. В рамках своего азиатского турне она также планирует визиты в Сингапур, Южную Корею и Японию.
В конце июля в ряде американских и китайских СМИ появились публикации, что Пелоси посетит Тайвань. Новость вызвала резко негативную реакцию Китая. Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит. Китайские власти считают, что такой шаг нарушает принцип «одного Китая».
Сама Пелоси при этом возможный визит на Тайвань не комментировала. 1 августа издание Global Times написало, что самолет политика может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом экстренной ситуации. Позже информационный портал EToday сообщил, что Пелоси намерена прибыть на остров 2 августа.
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