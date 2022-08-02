Шойгу обсудил с главой Минобороны Азербайджана вопросы региональной безопасности
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, в ходе которых они обсудили вопросы региональной безопасности, передает пресс-служба оборонного ведомства РФ в Telegram-канале.
«Обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.
Последний раз главы оборонных ведомств России и Азербайджана созванивались 25 марта. Шойгу и Гасанов тогда осудили обострение событий в Нагорном Карабахе, где Армения обвинила Азербайджан во вторжении в зону ответственности российских миротворцев.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
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