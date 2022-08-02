США расширили санкции против России

Среди компаний под санкции попали «Ростех», Фонд перспективных исследований, несколько НИИ, «Камаз», ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», ОАК, ГЛИЦ Минобороны им. В. П. Чкалова, ПАО «Туполев». Также США ввели запрет на импорт российского золота.