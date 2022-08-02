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США расширили санкции против России

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) расширило так называемый черный санкционный список (SDN), включив в него 13 россиян и 36 организаций, сообщается на сайте ведомства.

Под блокирующие санкции, в частности, попали спортсменка Алина Кабаева, совладельцы «Фосагро» Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший, бывший владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко и глава ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников. В перечне также оказались Константин Иващенко, Наталья Попова, Дмитрий Пумпянский, Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Антон Урусов и Сергей Елисеев.

Из российских организаций в санкционный список вошли, в частности, фонд «Сколково», ММК, Московский физико-технический институт (МФТИ), АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт», Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) и др.

Санкции SDN предполагают заморозку активов на территории США и запрет на въезд в страну.

29 июля минфин США ввел санкции в отношении президента Центра поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» Натальи Бурлиновой и президента Антиглобалистского движения России Александра Ионова, а также четырех организаций.

28 июня минфин США ввел санкции в отношении 29 физических и 70 юридических лиц из России. Под ограничения попали бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, глава «Камаза» Сергей Когогин, премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев и др.

Среди компаний под санкции попали «Ростех», Фонд перспективных исследований, несколько НИИ, «Камаз», ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», ОАК, ГЛИЦ Минобороны им. В. П. Чкалова, ПАО «Туполев». Также США ввели запрет на импорт российского золота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных