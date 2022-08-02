США расширили санкции против России
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) расширило так называемый черный санкционный список (SDN), включив в него 13 россиян и 36 организаций, сообщается на сайте ведомства.
Под блокирующие санкции, в частности, попали спортсменка Алина Кабаева, совладельцы «Фосагро» Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший, бывший владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко и глава ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников. В перечне также оказались Константин Иващенко, Наталья Попова, Дмитрий Пумпянский, Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Антон Урусов и Сергей Елисеев.
Санкции SDN предполагают заморозку активов на территории США и запрет на въезд в страну.
29 июля минфин США ввел санкции в отношении президента Центра поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» Натальи Бурлиновой и президента Антиглобалистского движения России Александра Ионова, а также четырех организаций.
28 июня минфин США ввел санкции в отношении 29 физических и 70 юридических лиц из России. Под ограничения попали бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, глава «Камаза» Сергей Когогин, премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев и др.
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