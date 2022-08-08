Кремль ответил на слова Зеленского об отказе от диалога в случае референдумов
Референдумы хотят провести жители Херсонской и Запорожской областей Украины. Именно поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обращаться по этому вопросу к ним. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Тут, по всей видимости, надо понять, к кому господин Зеленский этим заявлением обращается — к гражданам Украины упомянутых районов или гражданам России. Если к гражданам или руководству России, то в данном случае мы — неверный адрес», — подчеркнул представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Песков отметил, что инициатива провести референдум идет не со стороны России, а от жителей освобожденных территорий. Он добавил, что Зеленскому стоит узнать у своих граждан, «почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране».
Таким образом Песков прокомментировал заявление украинского лидера о возможном отказе Украины от переговоров с Россией. «Если [российские власти] пойдут по пути псевдореферендумов, они закроют для себя любые шансы на переговоры с Украиной и свободным миром, которые российской стороне в определенный момент явно понадобятся», — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.
Представитель Кремля также уточнил, что в настоящее время «нет ни переговоров, ни предпосылок к ним».
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса.
Ранее сегодня замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться мира на своих условиях. До этого российские власти не раз заявляли, что открыты к продолжению диалога с Украиной. В частности, 26 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. 6 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести в Турции встречу с Зеленским.
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