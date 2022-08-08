Кремль ответил на слова Зеленского об отказе от диалога в случае референдумов

Ранее сегодня замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться мира на своих условиях. До этого российские власти не раз заявляли, что открыты к продолжению диалога с Украиной. В частности, 26 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. 6 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести в Турции встречу с Зеленским.