В Екатеринбурге задержали депутата Гордумы за распространение экстремистских материалов
Против депутата городской Думы Екатеринбурга Алексея Холодарева возбудили дело в связи с распространением экстремистских материалов (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Бушмакова. Депутат был задержан и доставлен в Октябрьский районный суд.
Причиной возбуждения дела стало распространение Холодаревым в марте 2017 г. экстремистских материалов в соцсети «ВКонтакте». В разговоре с «Коммерсантом» адвокат уточнил, что речь идет о репосте фильма «Он вам не Димон», который содержит логотип ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России).
Бушмаков сообщил «Коммерсанту», что суд признал депутата виновным и назначил ему 14 суток ареста. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 20.3 КоАП – штраф до 2 000 руб. или административный арест на срок до 15 суток.
Холодарев был избран в Гордуму Екатеринбурга в 2018 г. по одномандатному округу. В 2022 г. депутата дважды уже признавали виновным по другой статье – о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за посты в соцсетях. После этого он был исключен из фракции «Справедливой России» в Гордуме.
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