В Екатеринбурге задержали депутата Гордумы за распространение экстремистских материалов

Холодарев был избран в Гордуму Екатеринбурга в 2018 г. по одномандатному округу. В 2022 г. депутата дважды уже признавали виновным по другой статье – о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за посты в соцсетях. После этого он был исключен из фракции «Справедливой России» в Гордуме.