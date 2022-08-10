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В Екатеринбурге задержали депутата Гордумы за распространение экстремистских материалов

Ведомости

Против депутата городской Думы Екатеринбурга Алексея Холодарева возбудили дело в связи с распространением экстремистских материалов (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Бушмакова. Депутат был задержан и доставлен в Октябрьский районный суд.

Причиной возбуждения дела стало распространение Холодаревым в марте 2017 г. экстремистских материалов в соцсети «ВКонтакте». В разговоре с «Коммерсантом» адвокат уточнил, что речь идет о репосте фильма «Он вам не Димон», который содержит логотип ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России).

Бушмаков сообщил «Коммерсанту», что суд признал депутата виновным и назначил ему 14 суток ареста. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 20.3 КоАП – штраф до 2 000 руб. или административный арест на срок до 15 суток. 

Холодарев был избран в Гордуму Екатеринбурга в 2018 г. по одномандатному округу. В 2022 г. депутата дважды уже признавали виновным по другой статье – о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за посты в соцсетях. После этого он был исключен из фракции «Справедливой России» в Гордуме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных