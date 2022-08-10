Украина с начала действия визового режима не выдала ни одной визы россиянам

«Украинские посольства за границей получили 112 визовых ходатайств от граждан РФ. Это были граждане РФ, которые проживают в странах ЕС. Сейчас они рассматриваются, осуществляется их проверка. На сегодня ни одной визы граждане РФ не получили, продолжается проверка», – рассказал он. Из России подать заявление на получение визы невозможно, поскольку Украина разорвала с российской стороной дипломатические отношения, добавил Николенко.