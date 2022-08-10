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Украина с начала действия визового режима не выдала ни одной визы россиянам

Ведомости

Ни один гражданин России не получил визу для поездок на Украину, 112 заявлений находятся на рассмотрении, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя МИДа страны Олега Николенко.

«Украинские посольства за границей получили 112 визовых ходатайств от граждан РФ. Это были граждане РФ, которые проживают в странах ЕС. Сейчас они рассматриваются, осуществляется их проверка. На сегодня ни одной визы граждане РФ не получили, продолжается проверка», – рассказал он. Из России подать заявление на получение визы невозможно, поскольку Украина разорвала с российской стороной дипломатические отношения, добавил Николенко.

Украина ввела визовый режим с Россией с 1 июля. Президент страны Владимир Зеленский отмечал, что это решение принято «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

7 июля глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что за первую неделю визового режима в МИД поступило более 100 звонков с просьбами о разъяснении правил въезда, получения визы и необходимых документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных