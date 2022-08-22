The Washington Times: корабли США покрылись ржавчиной из-за инициатив экоактивистов
Американский флот начал страдать от образования ржавчины на кораблях, при этом выводить ее стало проблематично из-за инициатив экоактивистов, которые выступают против методов профилактики, что угрожают окружающей среде, сообщает издание The Washington Times.
Эсминец или корабль снабжения, покрытый ржавчиной, может быть более заметен в море, однако проблема не только косметическая, отмечают в издании. «Если вы не заботитесь о своем корпусе, вы не должны быть шокированы, когда он развалится. У ржавого корпуса менее трети прочности обычной стали», — сказал капитан ВМС США в отставке Карл Шустер.
Помимо экологических проблем, которые возникают при чистках кораблей от ржавчины, в том числе проблема заключается и в пандемии COVID-19. Из-за коронавирусных ограничений множество кораблей долгое время не могло зайти в порты, чтобы провести ремонт.
В самих ВМС отрицают наличие проблемы. «Мы используем методичный подход к сохранению наших кораблей, в том числе согласовываем усилия и по другим требованиям по техническому обслуживанию, чтобы обеспечить полную боевую готовность кораблей», — рассказал представитель ВМС США Арло Абрахамсон.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.