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The Washington Times: корабли США покрылись ржавчиной из-за инициатив экоактивистов

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Американский флот начал страдать от образования ржавчины на кораблях, при этом выводить ее стало проблематично из-за инициатив экоактивистов, которые выступают против методов профилактики, что угрожают окружающей среде, сообщает издание The Washington Times.

Эсминец или корабль снабжения, покрытый ржавчиной, может быть более заметен в море, однако проблема не только косметическая, отмечают в издании. «Если вы не заботитесь о своем корпусе, вы не должны быть шокированы, когда он развалится. У ржавого корпуса менее трети прочности обычной стали», — сказал капитан ВМС США в отставке Карл Шустер.

Помимо экологических проблем, которые возникают при чистках кораблей от ржавчины, в том числе проблема заключается и в пандемии COVID-19. Из-за коронавирусных ограничений множество кораблей долгое время не могло зайти в порты, чтобы провести ремонт.

В самих ВМС отрицают наличие проблемы. «Мы используем методичный подход к сохранению наших кораблей, в том числе согласовываем усилия и по другим требованиям по техническому обслуживанию, чтобы обеспечить полную боевую готовность кораблей», — рассказал представитель ВМС США Арло Абрахамсон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных