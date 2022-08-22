The Washington Times: корабли США покрылись ржавчиной из-за инициатив экоактивистов

Эсминец или корабль снабжения, покрытый ржавчиной, может быть более заметен в море, однако проблема не только косметическая, отмечают в издании. «Если вы не заботитесь о своем корпусе, вы не должны быть шокированы, когда он развалится. У ржавого корпуса менее трети прочности обычной стали», — сказал капитан ВМС США в отставке Карл Шустер.