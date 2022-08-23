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«РИА Новости»: отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о службе дочери в ВСУ

Ведомости

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), а не в «Азове» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на отца Вовк.

Агентство опубликовало видео с интервью с мужчиной, которого называют отцом подозреваемой в убийстве. «РИА Новости» не раскрывает его имени, лицо мужчины на видео также скрыто.

«Она служила не в "Азове", в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», — заявил отец Вовк.

Он уточнил, что дочь уволилась из армии по состоянию здоровья. При этом, как утверждает собеседник агентства, Вовк не принимала участия в «антитеррористической операции» на Донбассе.

Также отец Вовк рассказал, что за несколько дней до убийства Дугиной дочь звонила ему из Прибалтики. «Диалог был: "Как дела?" Она говорит: "Все нормально, все нормально". Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то. Говорила, что находится вроде в Литве», — сказал он.

Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся на полном ходу около 21:00 в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского округа. Сообщалось, что мощность взрывного устройства составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей, назвав совершенное преступление подлым и жестоким. Позже он подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно.

22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, в совершении убийства участвовала гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г. рождения.

Следствие установило, что Вовк приехала в Россию вместе со своей дочерью 12 лет, после чего поселилась в одном доме с Дугиной, чтобы собирать о ней информацию. Для этого она использовала автомобиль Mini Cooper. В день убийства Вовк вместе с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где также была Дугина. После совершения убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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