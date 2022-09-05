Строительство трансграничной канатки из Благовещенска перенесли из-за санкций
Глава области пояснил, что изначально проект предусматривал использование веревки от французского поставщика, однако канатные дороги отнесли к предметам роскоши, экспорт которых в Россию ограничен санкциями ЕС. Из Франции планировали получить и кабинки вместимостью 60 человек, заметил Орлов, сейчас идет подбор альтернативного поставщика из Индии и Турции, добавил он. Общий объем российских и китайских инвестиций глава региона оценил в 5 млрд руб.
«Я абсолютно уверен, что проект будет реализован, но вправо он уйдет на год. Изменится ли стоимость, пока не готов сказать», – пояснил губернатор.
Как сообщала ранее областная администрация, строительство канатной дороги через реку Амур началось весной 2021 г. Ее длина должна составить 976 м, время в пути – 2,5 минуты, а пропускная способность – 2,5 млн. человек в год в обе стороны. Как отмечали «РИА Новости», в России есть лишь один схожий по масштабу проект – канатка в Нижнем Новгороде с пролетом над водой длиной 861,21 м.
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