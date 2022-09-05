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Строительство трансграничной канатки из Благовещенска перенесли из-за санкций

Ведомости

Сроки завершения строительства канатной дороги из Благовещенска Амурской области в китайский Хэйхэ перенесли на год из-за санкций Евросоюза, сообщил губернатор региона Василий Орлов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РБК.

Глава области пояснил, что изначально проект предусматривал использование веревки от французского поставщика, однако канатные дороги отнесли к предметам роскоши, экспорт которых в Россию ограничен санкциями ЕС. Из Франции планировали получить и кабинки вместимостью 60 человек, заметил Орлов, сейчас идет подбор альтернативного поставщика из Индии и Турции, добавил он. Общий объем российских и китайских инвестиций глава региона оценил в 5 млрд руб.

«Я абсолютно уверен, что проект будет реализован, но вправо он уйдет на год. Изменится ли стоимость, пока не готов сказать», – пояснил губернатор.

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Как сообщала ранее областная администрация, строительство канатной дороги через реку Амур началось весной 2021 г. Ее длина должна составить 976 м, время в пути – 2,5 минуты, а пропускная способность – 2,5 млн. человек в год в обе стороны. Как отмечали «РИА Новости», в России есть лишь один схожий по масштабу проект – канатка в Нижнем Новгороде с пролетом над водой длиной 861,21 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных