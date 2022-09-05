Строительство трансграничной канатки из Благовещенска перенесли из-за санкций

Как сообщала ранее областная администрация, строительство канатной дороги через реку Амур началось весной 2021 г. Ее длина должна составить 976 м, время в пути – 2,5 минуты, а пропускная способность – 2,5 млн. человек в год в обе стороны. Как отмечали «РИА Новости», в России есть лишь один схожий по масштабу проект – канатка в Нижнем Новгороде с пролетом над водой длиной 861,21 м.