Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничного поселка Теткино

Это не первый раз, когда поселок Теткино подвергается обстрелу — в прошлый раз это произошло накануне, 5 сентября. Тогда было зафиксировано не менее 12 прилетов, в результате произошедшего никто не пострадал. Были повреждены окна, крыши и заборы в нескольких домах.