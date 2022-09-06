Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничного поселка Теткино
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах приграничного поселка Теткино вооруженными силами Украины (ВСУ), в результате чего населенный пункт был обесточен. Такое сообщение появилось в его Telegram-канале.
«Поселок Теткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен. Подробности сообщу позже», — сказано в сообщении.
Это не первый раз, когда поселок Теткино подвергается обстрелу — в прошлый раз это произошло накануне, 5 сентября. Тогда было зафиксировано не менее 12 прилетов, в результате произошедшего никто не пострадал. Были повреждены окна, крыши и заборы в нескольких домах.
Сейчас в Курской области действует «желтый» уровень террористической угрозы, согласно которому власти региона ввели его 11 апреля, с тех пор его неоднократно продлевали. В последний раз — до 7 сентября.
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