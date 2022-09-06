Рядом со зданием администрации в Бердянске прогремел взрыв

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на ее территорию 1 сентября из-за регулярных обстрелов в течение августа. Россия и Украины обвиняют друг друга в постоянных атаках на объект. При этом в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что ЗАЭС не используется в военных целях.