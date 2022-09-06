Рядом со зданием администрации в Бердянске прогремел взрыв
Недалеко от здания администрации Бердянска был слышен взрыв, об этом сообщил член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В центре Бердянска недалеко от здания администрации города прозвучал взрыв. Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших устанавливаются», — сказано в сообщении. Позже Рогов назвал произошедшее терактом, передает агентство «РИА Новости».
Ранее сегодня Рогов сообщил об артобстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) подконтрольного России города Энергодар. В результате была повреждена линия электропередачи, город был обесточен, сейчас водоснабжение и электроснабжение восстановлено. Также в результате случившегося произошла утечка мазута в водопровод, предназначенный для охлаждения Запорожской АЭС. Однако к настоящему моменту утечка купирована, последствий для станции не было.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на ее территорию 1 сентября из-за регулярных обстрелов в течение августа. Россия и Украины обвиняют друг друга в постоянных атаках на объект. При этом в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что ЗАЭС не используется в военных целях.
Эксперты МАГАТЭ осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Глава организации Рафаэль Гросси также анонсировал, что отчет о ситуации на ЗАЭС будет опубликован сегодня.
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