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Рядом со зданием администрации в Бердянске прогремел взрыв

Ведомости

Недалеко от здания администрации Бердянска был слышен взрыв, об этом сообщил член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В центре Бердянска недалеко от здания администрации города прозвучал взрыв. Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших устанавливаются», — сказано в сообщении. Позже Рогов назвал произошедшее терактом, передает агентство «РИА Новости». 

Ранее сегодня Рогов сообщил об артобстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) подконтрольного России города Энергодар. В результате была повреждена линия электропередачи, город был обесточен, сейчас водоснабжение и электроснабжение восстановлено. Также в результате случившегося произошла утечка мазута в водопровод, предназначенный для охлаждения Запорожской АЭС. Однако к настоящему моменту утечка купирована, последствий для станции не было.

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на ее территорию 1 сентября из-за регулярных обстрелов в течение августа. Россия и Украины обвиняют друг друга в постоянных атаках на объект. При этом в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что ЗАЭС не используется в военных целях. 

Эксперты МАГАТЭ осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Глава организации Рафаэль Гросси также анонсировал, что отчет о ситуации на ЗАЭС будет опубликован сегодня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных