Путин рассказал об отношении к уехавшим из страны россиянам

«Мы приветствуем все, что идет на пользу российскому бизнесу. Если сейчас условия сложились так, что людям целесообразно работать, а это в основном айтишники, там, то ради Бога, пусть работают. Армения не чужая нам страна, все рядом, можно работать в Ереване, а жить фактически в Москве», – сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которой велась на сайте форума.