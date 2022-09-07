Путин рассказал об отношении к уехавшим из страны россиянам
Политическое руководство России приветствует все, что идет на пользу российскому бизнесу, сказал президент страны Владимир Путин, комментируя переезд некоторых российских работников в Армению и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Мы приветствуем все, что идет на пользу российскому бизнесу. Если сейчас условия сложились так, что людям целесообразно работать, а это в основном айтишники, там, то ради Бога, пусть работают. Армения не чужая нам страна, все рядом, можно работать в Ереване, а жить фактически в Москве», – сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которой велась на сайте форума.
Путин подчеркнул, что многие уже вернулись, поняв, что даже на фоне санкционной политики запада «все работает, все стабильно». Президент также добавил, что не имеет ничего против россиян, работающих, например, и в Азербайджане или Казахстане.
В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись около 85% IT-специалистов, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине. По его словам, меры, принятые правительством в связи со сложившейся ситуацией, — это «оперативные ответы на возникающие вызовы». По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в марте Россию покинули 50 000–70 000 IT-специалистов, а в апреле уехали еще 70 000–100 000 человек.
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