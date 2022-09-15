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Глава ЛНР: украинские военные пытались вести наступление по всему фронту

Ведомости

ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту, но оснований для паники в ЛНР нет, заявил глава республики Леонид Пасечник во время церемонии вручения наград «Героя Луганской Народной Республики».

«Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме», — отметил Пасечник (цитата по ТАСС).

По его словам, подразделения Народной милиции ЛНР, а также союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность границ. «Я с уверенностью заявляю, что предпринятая врагом попытка контрнаступления все равно будет прекращена, разбита нашими войсками и мы продолжим очищать территорию ДНР от украинских националистов», — заключил он.

Ранее представитель Народно милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о приближении линии фронта к границам республики. По словам Марочко, ведомство совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию, однако ситуация на фронте сложная, линия соприкосновения очень близко подошла к границам ЛНР.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Теперь, по его словам, планово освобождается ДНР. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных