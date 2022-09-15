Глава ЛНР: украинские военные пытались вести наступление по всему фронту

По его словам, подразделения Народной милиции ЛНР, а также союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность границ. «Я с уверенностью заявляю, что предпринятая врагом попытка контрнаступления все равно будет прекращена, разбита нашими войсками и мы продолжим очищать территорию ДНР от украинских националистов», — заключил он.