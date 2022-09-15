Глава ЛНР: украинские военные пытались вести наступление по всему фронту
ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту, но оснований для паники в ЛНР нет, заявил глава республики Леонид Пасечник во время церемонии вручения наград «Героя Луганской Народной Республики».
«Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме», — отметил Пасечник (цитата по ТАСС).
По его словам, подразделения Народной милиции ЛНР, а также союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность границ. «Я с уверенностью заявляю, что предпринятая врагом попытка контрнаступления все равно будет прекращена, разбита нашими войсками и мы продолжим очищать территорию ДНР от украинских националистов», — заключил он.
Ранее представитель Народно милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о приближении линии фронта к границам республики. По словам Марочко, ведомство совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию, однако ситуация на фронте сложная, линия соприкосновения очень близко подошла к границам ЛНР.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Теперь, по его словам, планово освобождается ДНР. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории республики.
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