Совфед принял предусматривающие наказание за дезертирство и мародерство поправки в УК
Совет Федерации одобрил пакет поправок в УК РФ, который предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы за дезертирство и до 16 лет за мародерство, а также дополняет кодекс понятиями «мобилизация», «военное положение», «военное время».
Поправки предполагают появление в УК РФ новых статей и норм, которые ужесточат существующие составы преступлений «в период мобилизации, военного положения, военных действий и вооруженного конфликта». К примеру, к отягчающим обстоятельствам отнесено совершение преступления в таких условиях, а не только «в условиях вооруженного конфликта или военных действий».
Ужесточение наказания касается практически всех статей главы о воинских преступлениях, а некоторые нормы переформулированы. Статья 332 («неисполнение приказа») теперь наказывает военнослужащих не просто за неисполнение приказа, а за отказ от участия в военных действиях. Максимальное наказание: от 3 до 10 лет. Часть норм направлена на ужесточение дисциплины, в том числе на пресечение дезертирства.
К новым статьям относятся статья 356.1 («мародерство») и статья 352.1 («добровольная сдача в плен»). Мародерством будет считаться совершенное с корыстной целью «изъятие чужого имущества» (максимальное наказание – от 8 до 15 лет лишения свободы). Добровольная сдача в плен при отсутствии признаков госизмены (т. е. перехода на сторону противника) будет наказываться сроком от 3 до 10 лет.
Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Позже указ об этом без седьмого пункта был опубликован на сайте Кремля.
После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек, это чуть больше 1% всего мобилизационного ресурса России, который составляет 25 млн человек, пояснил он.