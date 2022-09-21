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Совфед принял предусматривающие наказание за дезертирство и мародерство поправки в УК

Ведомости

Совет Федерации одобрил пакет поправок в УК РФ, который предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы за дезертирство и до 16 лет за мародерство, а также дополняет кодекс понятиями «мобилизация», «военное положение», «военное время».

Поправки предполагают появление в УК РФ новых статей и норм, которые ужесточат существующие составы преступлений «в период мобилизации, военного положения, военных действий и вооруженного конфликта». К примеру, к отягчающим обстоятельствам отнесено совершение преступления в таких условиях, а не только «в условиях вооруженного конфликта или военных действий».

Ужесточение наказания касается практически всех статей главы о воинских преступлениях, а некоторые нормы переформулированы. Статья 332 («неисполнение приказа») теперь наказывает военнослужащих не просто за неисполнение приказа, а за отказ от участия в военных действиях. Максимальное наказание: от 3 до 10 лет. Часть норм направлена на ужесточение дисциплины, в том числе на пресечение дезертирства.

К новым статьям относятся статья 356.1 («мародерство») и статья 352.1 («добровольная сдача в плен»). Мародерством будет считаться совершенное с корыстной целью «изъятие чужого имущества» (максимальное наказание – от 8 до 15 лет лишения свободы). Добровольная сдача в плен при отсутствии признаков госизмены (т. е. перехода на сторону противника) будет наказываться сроком от 3 до 10 лет.

Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Позже указ об этом без седьмого пункта был опубликован на сайте Кремля.

После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек, это чуть больше 1% всего мобилизационного ресурса России, который составляет 25 млн человек, пояснил он.

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Ранее по теме: Путин подписал указ о частичной мобилизации: в армию призовут 300 000 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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