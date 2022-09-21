Совфед принял предусматривающие наказание за дезертирство и мародерство поправки в УК

Ужесточение наказания касается практически всех статей главы о воинских преступлениях, а некоторые нормы переформулированы. Статья 332 («неисполнение приказа») теперь наказывает военнослужащих не просто за неисполнение приказа, а за отказ от участия в военных действиях. Максимальное наказание: от 3 до 10 лет. Часть норм направлена на ужесточение дисциплины, в том числе на пресечение дезертирства.