Песков не стал комментировать сообщения об отказе сына явиться в военкомат

Накануне после объявления в России частичной мобилизации соратники Навального в прямом эфире YouTube-канала «Популярная политика» звонили детям российских чиновников от лица комиссариата. «В 10 утра, естественно, я завтра не приеду. Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне», – сказал на эфире Николай Песков.