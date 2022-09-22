Песков не стал комментировать сообщения об отказе сына явиться в военкомат
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать разговор его сына Николая с якобы представителем комиссариата о частичной мобилизации. Пескову-младшему накануне позвонил соратник Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Дмитрий Низовцев с просьбой явиться в военкомат, на что сын пресс-секретаря заявил, что «будет решать вопрос на другом уровне».
Песков заявил, что «не смотрит видеоматериалы команды этого заключенного», но содержание разговора он знает от своего сына. По словам пресс-секретаря президента, звонившие не выложили полный текст разговора. От дальнейших комментариев Песков отказался. «Нет, не хочу. Это касается моего сына, поэтому я не обязан», – заявил он.
Накануне после объявления в России частичной мобилизации соратники Навального в прямом эфире YouTube-канала «Популярная политика» звонили детям российских чиновников от лица комиссариата. «В 10 утра, естественно, я завтра не приеду. Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне», – сказал на эфире Николай Песков.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, «получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», пообещал Путин.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.