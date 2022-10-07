Путин примет участие в саммите «Россия - Центральная Азия» в Астане

Также в Астане на следующей неделе состоится саммит стран СНГ. По словам президента, на нем будет обсуждаться интеграция стран в части экономики, политики и в других сферах, а также вопросы безопасности. «Сегодня у нас есть возможность сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств СНГ. На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, в гуманитарной сфере», – сказал глава государства (цитата по ТАСС).