Путин примет участие в саммите «Россия - Центральная Азия» в Астане
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите «Россия - Центральная Азия», проведение которого запланировано на следующей неделе в Астане, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление самого Путина на неформальной встрече глав государств СНГ.
«Еще одна тема для обсуждения – подготовка к предстоящему на следующей неделе в Астане первому в истории саммиту в формате Россия - Центральная Азия. Напомню, что этот форум проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами», – сказал он.
Также в Астане на следующей неделе состоится саммит стран СНГ. По словам президента, на нем будет обсуждаться интеграция стран в части экономики, политики и в других сферах, а также вопросы безопасности. «Сегодня у нас есть возможность сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств СНГ. На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, в гуманитарной сфере», – сказал глава государства (цитата по ТАСС).
О том, что Путин примет участие в саммите «Россия - Центральная Азия», в сентябре рассказал его помощник Юрий Ушаков, уточнило «РИА Новости».