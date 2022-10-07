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Путин примет участие в саммите «Россия - Центральная Азия» в Астане

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Президент России Владимир Путин примет участие в саммите «Россия - Центральная Азия», проведение которого запланировано на следующей неделе в Астане, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление самого Путина на неформальной встрече глав государств СНГ.

«Еще одна тема для обсуждения – подготовка к предстоящему на следующей неделе в Астане первому в истории саммиту в формате Россия - Центральная Азия. Напомню, что этот форум проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами», – сказал он.

Также в Астане на следующей неделе состоится саммит стран СНГ. По словам президента, на нем будет обсуждаться интеграция стран в части экономики, политики и в других сферах, а также вопросы безопасности. «Сегодня у нас есть возможность сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств СНГ. На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, в гуманитарной сфере», – сказал глава государства (цитата по ТАСС).

О том, что Путин примет участие в саммите «Россия - Центральная Азия», в сентябре рассказал его помощник Юрий Ушаков, уточнило «РИА Новости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных