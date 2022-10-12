МИД России выразил решительный протест Японии из-за учений с США

Испытания прошли 10 октября на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо) «расположенном в непосредственной близости от российских границ», – остров соседствует с Курильскими островами и Сахалином, уточнил МИД. В министерстве отметили, что при создании тренировочной площадки на Хоккайдо японские власти заверяли, что она не будет использоваться для испытаний дальнобойных вооружений. «Таким образом, перед нами еще один наглядный пример реальной «цены» заявлений официального Токио», – сказано в заявлении МИДа.