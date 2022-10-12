МИД России выразил решительный протест Японии из-за учений с США
Министерство иностранных дел России выразило решительный протест посольству Японии в Москве в связи с испытанием страной совместно с США реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS близ российских границ, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Испытания прошли 10 октября на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо) «расположенном в непосредственной близости от российских границ», – остров соседствует с Курильскими островами и Сахалином, уточнил МИД. В министерстве отметили, что при создании тренировочной площадки на Хоккайдо японские власти заверяли, что она не будет использоваться для испытаний дальнобойных вооружений. «Таким образом, перед нами еще один наглядный пример реальной «цены» заявлений официального Токио», – сказано в заявлении МИДа.
Также в ведомстве «особое недоумение» вызвали сообщения японских СМИ, в которых испытания HIMARS связывались с проведением Россией спецоперации на Украине.
«Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности Дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий. Японская сторона была также предупреждена о неизбежности ответных адекватных мер в целях блокирования военных угроз России», – заявили в министерстве.
6 октября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что противолодочные учения ВМС США, Японии и Южной Кореи вблизи Корейского полуострова в Японском море, которые прошли 30 сентября, создают угрозу безопасности дальневосточных регионов России. Тогда японскому посольству в Москве была выражена серьезная озабоченность, и японскую сторону также призвали ответственно подходить к вопросам поддержания мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.
С начала спецоперации на Украине Япония присоединилась к антироссийским санкциям стран Запада. 21 марта МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора.