Bloomberg: США рассматривают введение полного запрета на российский алюминий

Администрация президента США Джо Байдена после начала спецоперации на Украине воздержалась от введения санкций в отношении российского алюминия, опасаясь, что это может нарушить работу мировых поставщиков, говорили тогда люди, знакомые с этим вопросом. Однако, по их словам, спецоперация идет уже восьмой месяц, остается все меньше продуктов, которые США и союзники Украины могли бы запретить. Обсуждение в Белом доме продолжается уже несколько недель.