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Bloomberg: США рассматривают введение полного запрета на российский алюминий

Ведомости

США изучают возможность введения полного запрета на российский алюминий, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Белый дом рассматривает три варианта: прямой запрет, повышение тарифов до столь высокого уровня, который будет соответствовать полному запрету, или введение санкций в отношении ключевого российского производителя — "Русала", — рассказали агентству источники.

Такой шаг будет иметь далеко идущие последствия для мирового рынка алюминия, потенциально заставляя потребителей в США и других странах спешно искать замену металлу, отмечает агентство.

Администрация президента США Джо Байдена после начала спецоперации на Украине воздержалась от введения санкций в отношении российского алюминия, опасаясь, что это может нарушить работу мировых поставщиков, говорили тогда люди, знакомые с этим вопросом. Однако, по их словам, спецоперация идет уже восьмой месяц, остается все меньше продуктов, которые США и союзники Украины могли бы запретить. Обсуждение в Белом доме продолжается уже несколько недель.

Россия является вторым по величине производителем алюминия в мире после Китая, металл имеет решающее значение для большинства отраслей тяжелой промышленности. Только в США на российские поставки приходится около 10% от общего объема импорта алюминия, при этом данные показывают, что Россия была третьим по величине экспортером в США в августе.

Поставки российского алюминия и никеля в США и Евросоюз (ЕС) за март – июнь текущего года выросли на 70% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г., сообщило 7 сентября агентство Reuters со ссылкой на UN Comtrade.

Поставки алюминия в США выросли на 21% до 23 000 т в месяц, в ЕС – на 13% до 78 000 т в месяц. Экспорт никеля в США увеличился на 70%, в ЕС – на 22% (абсолютных значений агентство не приводит). В денежном выражении объем поставок никеля и алюминия составил $1,98 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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