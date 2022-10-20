Киев ввел санкции в отношении более 3800 российских лиц и компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в силу санкции, утвержденные ранее Советом нацбезопасности и обороны страны. Документы опубликованы на сайте президента Украины.
В списке физлиц свыше 2500 фамилий. В него попали, в частности, российские бизнесмены Роман Абрамович, Леонид Михельсон, Сулейман Керимов, Аркадий Ротенберг, Михаил Прохоров и еще около 250 бизнесменов.
Под санкции также попали более 1300 российских компаний и организаций, среди которых Альфа-банк и Московский кредитный банк, «Ростелеком», РФПИ, «Русгидро», «Алроса», «Росгосстрах» и др. Санкции подразумевают, в частности, блокировку активов на территории Украины и вводятся на срок пять-десять лет.
Ранее в сентябре СНБО Украины ввел санкции в отношении 606 представителей российской политической элиты.
5 августа правительство Украины утвердило указ Зеленского об изъятии в пользу государства 903 российских активов. Помимо активов, принадлежащих российскому государству, Киев планирует конфисковать принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России активы, а также активы российских банков. Кроме того, Украина намерена добиваться конфискации российских активов за рубежом.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В начале августа Зеленский оценил объем изъятых российских активов в $765 млн.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.