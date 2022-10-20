Киев ввел санкции в отношении более 3800 российских лиц и компаний

Под санкции также попали более 1300 российских компаний и организаций, среди которых Альфа-банк и Московский кредитный банк, «Ростелеком», РФПИ, «Русгидро», «Алроса», «Росгосстрах» и др. Санкции подразумевают, в частности, блокировку активов на территории Украины и вводятся на срок пять-десять лет.