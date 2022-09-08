Украина ввела санкции против более 600 российских политиков

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В начале августа Зеленский оценил объем изъятых российских активов в $765 млн.