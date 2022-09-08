Украина ввела санкции против более 600 российских политиков
Национальный совет безопасности и обороны Украины (СНБО) 7 сентября ввел санкции в отношении 606 представителей российской политической элиты, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем вечером видеообращении.
«Сегодня СНБО приняло важное решение: введены санкции в отношении 606 физлиц, относящихся к руководящей верхушке – 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации, 424 депутата Госдумы России», – рассказал он.
Какие именно были введены ограничения, украинский президент не уточнил. По его словам, все эти люди ответственны за начало российской спецоперации.
5 августа правительство Украины утвердило указ Зеленского об изъятии в пользу государства 903 российских активов. Помимо активов, принадлежащих российскому государству, Киев планирует конфисковать принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России активы, а также активы российских банков. Кроме того, Украина намерена добиваться конфискации российских активов за рубежом.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В начале августа Зеленский оценил объем изъятых российских активов в $765 млн.
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