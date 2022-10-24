Газета
Политика

В российском парламенте затруднились оценить нового премьера Великобритании

Ведомости

В обеих палатах российского парламента пока не готовы комментировать отношения с новым главой Консервативной партии и потенциальным премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, «ничего конкретного» о новом премьер-министре ему не известно. «Мы плохо его знаем. Его политические взгляды, личные позиции нам неизвестны. Я думаю, в любом случае надо будет выстраивать какие-то отношения. Надеюсь, правительство Великобритании возглавит человек достойный, а мы всегда готовы к сотрудничеству. Главное, чтобы оно было справедливым», — добавил Джабаров.

«Его вообще не знаю. Не знаю, что он собой представляет. Пока ничего сказать не могу», — заявила «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»).

Ранее в понедельник лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, в результате чего главой Консервативной партии стал Риши Сунак. Таким образом, он остался единственным кандидатом на пост премьера Соединенного Королевства.

Накануне, 23 октября, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что не будет участвовать в выборах на пост главы правящей Консервативной партии и главы правительства. Тогда главными претендентами на пост премьер-министра страны оставались Сунак и Мордонт.

После отставки Джонсона на выборах победу одержала глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, но ее премьерство продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в истории страны. Она объявила о своей отставке 20 октября. Трасс продолжит выполнять обязанности премьера до прихода к власти нового главы правительства.

Ранее по теме: Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Великобритании

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных