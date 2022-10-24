В российском парламенте затруднились оценить нового премьера Великобритании
В обеих палатах российского парламента пока не готовы комментировать отношения с новым главой Консервативной партии и потенциальным премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, «ничего конкретного» о новом премьер-министре ему не известно. «Мы плохо его знаем. Его политические взгляды, личные позиции нам неизвестны. Я думаю, в любом случае надо будет выстраивать какие-то отношения. Надеюсь, правительство Великобритании возглавит человек достойный, а мы всегда готовы к сотрудничеству. Главное, чтобы оно было справедливым», — добавил Джабаров.
«Его вообще не знаю. Не знаю, что он собой представляет. Пока ничего сказать не могу», — заявила «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»).
Ранее в понедельник лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, в результате чего главой Консервативной партии стал Риши Сунак. Таким образом, он остался единственным кандидатом на пост премьера Соединенного Королевства.
Накануне, 23 октября, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что не будет участвовать в выборах на пост главы правящей Консервативной партии и главы правительства. Тогда главными претендентами на пост премьер-министра страны оставались Сунак и Мордонт.
После отставки Джонсона на выборах победу одержала глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, но ее премьерство продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в истории страны. Она объявила о своей отставке 20 октября. Трасс продолжит выполнять обязанности премьера до прихода к власти нового главы правительства.