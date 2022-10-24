В российском парламенте затруднились оценить нового премьера Великобритании

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, «ничего конкретного» о новом премьер-министре ему не известно. «Мы плохо его знаем. Его политические взгляды, личные позиции нам неизвестны. Я думаю, в любом случае надо будет выстраивать какие-то отношения. Надеюсь, правительство Великобритании возглавит человек достойный, а мы всегда готовы к сотрудничеству. Главное, чтобы оно было справедливым», — добавил Джабаров.