США не выдали российской делегации визы на министерскую конференцию МАГАТЭ
США не выдали визы российской делегации на Международную министерскую конференцию МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», следует из заявления официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой.
«Это еще один пример того, как США реализуют свою недальновидную политику игнорирования международного права и подмены его извращенным постулатом о некоем «порядке, основанном на правилах», которые Вашингтон сам выдумывает и подстраивает под себя», — цитирует Захарову пресс-служба МИДа.
По ее словам, происходящее останется на совести тех, «кто в угоду политиканству и своим эгоистичным устремлениям» пытается изолировать Россию на международной арене, «применяя самые неприглядные методы».
Международная министерская конференция МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке» состоится в Вашингтоне 26-28 октября. В этом году она состоится в пятый раз. В ходе мероприятия будут затронуты темы, связанные с влиянием ядерной отрасли на восстановление экономики в условиях пандемии COVID-19, достижением углеродной нейтральности и др. В прошлый раз конференция проходила в 2017 г. в Абу-Даби.
Ранее стало известно, что гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев примет участие в конференции в формате видеообращения, как это было в период пандемии.
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