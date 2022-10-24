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Политика

США не выдали российской делегации визы на министерскую конференцию МАГАТЭ

Ведомости

США не выдали визы российской делегации на Международную министерскую конференцию МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», следует из заявления официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

«Это еще один пример того, как США реализуют свою недальновидную политику игнорирования международного права и подмены его извращенным постулатом о некоем «порядке, основанном на правилах», которые Вашингтон сам выдумывает и подстраивает под себя», — цитирует Захарову пресс-служба МИДа.

По ее словам, происходящее останется на совести тех, «кто в угоду политиканству и своим эгоистичным устремлениям» пытается изолировать Россию на международной арене, «применяя самые неприглядные методы».

Международная министерская конференция МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке» состоится в Вашингтоне 26-28 октября. В этом году она состоится в пятый раз. В ходе мероприятия будут затронуты темы, связанные с влиянием ядерной отрасли на восстановление экономики в условиях пандемии COVID-19, достижением углеродной нейтральности и др. В прошлый раз конференция проходила в 2017 г. в Абу-Даби. 

Ранее стало известно, что гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев примет участие в конференции в формате видеообращения, как это было в период пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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