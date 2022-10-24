США не выдали российской делегации визы на министерскую конференцию МАГАТЭ

Международная министерская конференция МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке» состоится в Вашингтоне 26-28 октября. В этом году она состоится в пятый раз. В ходе мероприятия будут затронуты темы, связанные с влиянием ядерной отрасли на восстановление экономики в условиях пандемии COVID-19, достижением углеродной нейтральности и др. В прошлый раз конференция проходила в 2017 г. в Абу-Даби.