Медведев рассказал, за что и против кого воюет Россия

По словам Медведева, России не нужны чужие территории, «но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди». Россия воюет «за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», пояснил политик. Сражение идет против тех, кто «ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества», заявил Медведев. По его мнению, против страны сейчас выступает «часть умирающего мира».