Медведев рассказал, за что и против кого воюет Россия
России не нужны чужие территории, но она воюет за свои земли против тех, кто ненавидит Россию и запрещает ее ценности, язык и веру, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По случаю Дня народного единства в своем Telegram-канале он ответил на пять вопросов о спецоперации на Украине.
По словам Медведева, России не нужны чужие территории, «но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди». Россия воюет «за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», пояснил политик. Сражение идет против тех, кто «ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества», заявил Медведев. По его мнению, против страны сейчас выступает «часть умирающего мира».
«Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной», — написал зампред Совбеза.
От России отказались «некоторые испугавшиеся партнеры», которые были не друзьями, а «случайными попутчиками», добавил он. Медведев добавил, что «пробуждения» РФ ждали страны, «изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром».
Цель Москвы — «остановить верховного властелина ада», а «наше оружие — правда», поэтому победа будет за Россией, считает Медведев.
Ранее политик говорил, что Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы и будет защищать их жителей. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. После этого были опубликованы федеральные законы о принятии этих регионов в состав РФ.