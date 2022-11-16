В ЛНР назвали ситуацию на луганском направлении сложной и горячей

10 ноября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента начала спецоперации выпустили свыше 450 ракет из РСЗО HIMARS по республике. Представительство ЛНР в СЦКК добавило, что жертвами агрессии украинских войск с начала СВО стали 474 мирных жителя, из которых 121 человек погиб и 353 получили ранения. В том числе семь детей погибли и 28 пострадали. За вышеупомянутый период повреждено 310 объектов гражданской инфраструктуры, включая 75 образовательных 14 медицинских учреждений.