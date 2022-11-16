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Политика

В ЛНР назвали ситуацию на луганском направлении сложной и горячей

Ведомости

Украинские войска сосредоточили основные силы на луганском направлении, пытаясь прорвать линию обороны, заявил офицер народный милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Самое сложное и самое горячее направление — это луганское. <...> У нас — это купянское, краснолиманское, артемовское, дебальцевское направления <...> — сейчас основные силы противника сосредотачиваются именно на нас», — заявил Марочко.

Украинские войска уже долгое время стремятся прорвать линию обороны, но атаки противника отбивают российские военные, отметил офицер народной милиции ЛНР. Как сообщил Марочко, луганское направление — это одно из приоритетных для украинского командования.

10 ноября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента начала спецоперации выпустили свыше 450 ракет из РСЗО HIMARS по республике. Представительство ЛНР в СЦКК добавило, что жертвами агрессии украинских войск с начала СВО стали 474 мирных жителя, из которых 121 человек погиб и 353 получили ранения. В том числе семь детей погибли и 28 пострадали. За вышеупомянутый период повреждено 310 объектов гражданской инфраструктуры, включая 75 образовательных 14 медицинских учреждений.

7 ноября Минобороны сообщило, что на купянском направлении ВСУ хотели продвинуться в районе населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово в ЛНР. Однако, по данным Минобороны, российские военные смогли пресечь наступление ВСУ при помощи авиационных ударов и артиллерийского огня. В результате было уничтожено до 100 украинских военных.

На краснолиманском направлении ВСУ попытались атаковать села Площанка и Червонопоповка ЛНР. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили все атаки, подчеркнули в Минобороны. На этом направлении противник потерял более 120 военнослужащих, еще около 130 военных ВСУ получили ранения, говорилось в сообщении министерства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных