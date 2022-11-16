В ЛНР назвали ситуацию на луганском направлении сложной и горячей
Украинские войска сосредоточили основные силы на луганском направлении, пытаясь прорвать линию обороны, заявил офицер народный милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Самое сложное и самое горячее направление — это луганское. <...> У нас — это купянское, краснолиманское, артемовское, дебальцевское направления <...> — сейчас основные силы противника сосредотачиваются именно на нас», — заявил Марочко.
Украинские войска уже долгое время стремятся прорвать линию обороны, но атаки противника отбивают российские военные, отметил офицер народной милиции ЛНР. Как сообщил Марочко, луганское направление — это одно из приоритетных для украинского командования.
10 ноября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента начала спецоперации выпустили свыше 450 ракет из РСЗО HIMARS по республике. Представительство ЛНР в СЦКК добавило, что жертвами агрессии украинских войск с начала СВО стали 474 мирных жителя, из которых 121 человек погиб и 353 получили ранения. В том числе семь детей погибли и 28 пострадали. За вышеупомянутый период повреждено 310 объектов гражданской инфраструктуры, включая 75 образовательных 14 медицинских учреждений.
7 ноября Минобороны сообщило, что на купянском направлении ВСУ хотели продвинуться в районе населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово в ЛНР. Однако, по данным Минобороны, российские военные смогли пресечь наступление ВСУ при помощи авиационных ударов и артиллерийского огня. В результате было уничтожено до 100 украинских военных.
На краснолиманском направлении ВСУ попытались атаковать села Площанка и Червонопоповка ЛНР. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили все атаки, подчеркнули в Минобороны. На этом направлении противник потерял более 120 военнослужащих, еще около 130 военных ВСУ получили ранения, говорилось в сообщении министерства.
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