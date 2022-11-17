ФСБ утвердила перечень сведений, важных для безопасности России
ФСБ утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, которые могут быть использованы против страны в случае утечки к иностранным источникам. Приказ опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
Уточняется, что приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г. Согласно документу, речь идет о сведениях, которые не содержат гостайну. Данные в перечне делятся на военные и военно-технические.
Так, к военным сведениям, которые важны для безопасности РФ, относятся оценки и прогнозы о развитии военно-политической и оперативной обстановки, мероприятия по гражданской и территориальной обороне, а также информация о деятельности Вооруженных сил РФ. Кроме того, в список вошли данные о мобилизации, местах хранения оружия, методах подготовки военнослужащих и др.
К военно-техническим сведениям ФСБ отнесла данные о развитии вооружения, технологиях, программах «Роскосмоса», а также информацию, касающуюся развития космической отрасли, ядерной энергетики, информационной безопасности и др. Всего перечень включает 60 пунктов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.