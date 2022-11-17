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ФСБ утвердила перечень сведений, важных для безопасности России

Ведомости

ФСБ утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, которые могут быть использованы против страны в случае утечки к иностранным источникам. Приказ опубликован на портале правовой информации. 

«Утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — говорится в документе. 

Уточняется, что приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г. Согласно документу, речь идет о сведениях, которые не содержат гостайну. Данные в перечне делятся на военные и военно-технические.

Так, к военным сведениям, которые важны для безопасности РФ, относятся оценки и прогнозы о развитии военно-политической и оперативной обстановки, мероприятия по гражданской и территориальной обороне, а также информация о деятельности Вооруженных сил РФ. Кроме того, в список вошли данные о мобилизации, местах хранения оружия, методах подготовки военнослужащих и др.

К военно-техническим сведениям ФСБ отнесла данные о развитии вооружения, технологиях, программах «Роскосмоса», а также информацию, касающуюся развития космической отрасли, ядерной энергетики, информационной безопасности и др. Всего перечень включает 60 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных