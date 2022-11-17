ФСБ утвердила перечень сведений, важных для безопасности России

Так, к военным сведениям, которые важны для безопасности РФ, относятся оценки и прогнозы о развитии военно-политической и оперативной обстановки, мероприятия по гражданской и территориальной обороне, а также информация о деятельности Вооруженных сил РФ. Кроме того, в список вошли данные о мобилизации, местах хранения оружия, методах подготовки военнослужащих и др.