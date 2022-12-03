Правоохранительные органы Великобритании задержали российского бизнесмена

«РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Лондоне сообщило, что дипмиссия направила в Форин офис ноту в связи с задержанием российского бизнесмена. «Посольство России в Лондоне обратилось к британским властям за разъяснением в связи с информацией Национального агентства по борьбе с преступностью о якобы произведенном в Лондоне задержании российского гражданина», – сообщили в посольстве РФ в Лондоне. Дипмиссия потребовала уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста, местонахождении и условиях его содержания, а также допустить к нему консульских сотрудников, предоставить адвоката и переводчика.