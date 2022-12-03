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Правоохранительные органы Великобритании задержали российского бизнесмена

Ведомости

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании задержало 58-летнего российского бизнесмена по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе по подозрению в отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.

В NCA уточнили, что он был задержан еще 1 декабря в его «многомиллионной резиденции» в Лондоне. Помимо отмывания денег он подозревается в заговоре с целью обмана МВД и дачи ложных показаний.

Помимо российского бизнесмена были арестованы еще два человека. Среди них работавший в резиденции 35-летний мужчина – он был задержан после выхода из здания с сумкой, в которой правоохранители обнаружили несколько тысяч фунтов наличными, и 39-летний мужчина. Первого подозревают в отмывании денег и препятствовании действиям сотрудника NCA, второго – в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. После опроса все они были отпущены под залог.

«РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Лондоне сообщило, что дипмиссия направила в Форин офис ноту в связи с задержанием российского бизнесмена. «Посольство России в Лондоне обратилось к британским властям за разъяснением в связи с информацией Национального агентства по борьбе с преступностью о якобы произведенном в Лондоне задержании российского гражданина», – сообщили в посольстве РФ в Лондоне. Дипмиссия потребовала уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста, местонахождении и условиях его содержания, а также допустить к нему консульских сотрудников, предоставить адвоката и переводчика.

Ранее в Telegram-каналах выдвигалось предположение, что речь идет о сооснователе «Альфа-Групп» Михаиле Фридмане, проживающем в Лондоне. РБК сообщило, что в компании эту информацию опровергли. ««Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет», – цитирует издание представителя Альфа-банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных