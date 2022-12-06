Режиссер Оливер Стоун обвинил США в развязывании конфликта на Украине

«Я не хочу вдаваться в более широкую историю того, что происходит на Украине, потому что дело совсем непростое, и все просто кричат: «русские атакуют». И кто это спровоцировал? С 2014 г. Украина перестала быть нейтральной, она была против России, именно это нарушило баланс», – сказал он.