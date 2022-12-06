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Режиссер Оливер Стоун обвинил США в развязывании конфликта на Украине

Ведомости

Украинский военный конфликт спровоцирован действиями США, из-за которых Украина потеряла свой нейтральный статус, заявил американский режиссер Оливер Стоун в интервью сербской газете Politika.

«Я не хочу вдаваться в более широкую историю того, что происходит на Украине, потому что дело совсем непростое, и все просто кричат: «русские атакуют». И кто это спровоцировал? С 2014 г. Украина перестала быть нейтральной, она была против России, именно это нарушило баланс», – сказал он.

Режиссер отметил, что США активно вооружали украинскую армию с 2014 г., из-за чего много людей уехали из Донбасса. Президент США Джо Байден, по мнению Стоуна, ошибочно считает, что может «избавиться» от президента РФ Владимира Путина и управлять после этого Россией, как во время экс-президента Бориса Ельцина.

В конце ноября Путин заявил, что воссоединение России с Донбассом должно было произойти раньше, в таком случае потерь было бы меньше. Москва, по его словам, раньше исходила из того, что Луганск и Донецк смогут воссоединиться с Украиной в рамках минских договоренностей.

Спецоперация на Украина началась 24 февраля, ей предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».

Целями спецоперации президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе СВО российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных