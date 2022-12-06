Режиссер Оливер Стоун обвинил США в развязывании конфликта на Украине
Украинский военный конфликт спровоцирован действиями США, из-за которых Украина потеряла свой нейтральный статус, заявил американский режиссер Оливер Стоун в интервью сербской газете Politika.
«Я не хочу вдаваться в более широкую историю того, что происходит на Украине, потому что дело совсем непростое, и все просто кричат: «русские атакуют». И кто это спровоцировал? С 2014 г. Украина перестала быть нейтральной, она была против России, именно это нарушило баланс», – сказал он.
Режиссер отметил, что США активно вооружали украинскую армию с 2014 г., из-за чего много людей уехали из Донбасса. Президент США Джо Байден, по мнению Стоуна, ошибочно считает, что может «избавиться» от президента РФ Владимира Путина и управлять после этого Россией, как во время экс-президента Бориса Ельцина.
В конце ноября Путин заявил, что воссоединение России с Донбассом должно было произойти раньше, в таком случае потерь было бы меньше. Москва, по его словам, раньше исходила из того, что Луганск и Донецк смогут воссоединиться с Украиной в рамках минских договоренностей.
Спецоперация на Украина началась 24 февраля, ей предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».
Целями спецоперации президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе СВО российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
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