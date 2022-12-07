Лавров: Россия готова обсуждать серьезные предложения по урегулированию на Украине

Вчера, 6 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не видят перспектив переговоров между Россией и Украиной. «Должны быть достигнуты цели спецоперации: РФ должна и достигнет поставленных целей», — сказал он. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, условия для мирных переговоров России и Украины «пока не созданы». Россия, считает он, не продемонстрировала своей готовности к переговорам при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины.