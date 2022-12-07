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Лавров: Россия готова обсуждать серьезные предложения по урегулированию на Украине

Ведомости

Москва готова обсуждать серьезные предложения по остановке конфликта на Украине, которые будут учитывать интересы России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

«Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», – сказал он (цитата по ТАСС).

Вчера, 6 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не видят перспектив переговоров между Россией и Украиной. «Должны быть достигнуты цели спецоперации: РФ должна и достигнет поставленных целей», — сказал он. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, условия для мирных переговоров России и Украины «пока не созданы». Россия, считает он, не продемонстрировала своей готовности к переговорам при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины.

В конце ноября Песков заявил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».

С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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