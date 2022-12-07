Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине
Президент РФ Владимир Путин присвоил командующему Балтийским флотом Виктору Лиине звание адмирала, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Кроме того, звание генерал-полковника присвоено первому заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанту Виктору Афзалову. Замкомандующего Южным военным округом по военно-политической работе генерал-майор Владимир Жаров стал генерал-лейтенантом. То же звание получили генерал-майоры Олег Глазунов, Аркадий Марзоев, Владимир Мельников и Сергей Побирохин.
Помимо воинских званий Путин также присвоил специальные звания высшего начальствующего состава и высшие специальные звания. Так, руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов стал генерал-лейтенантом юстиции, а руководитель управления СК РФ в Мордовии Олег Коробов — генерал-майором юстиции.
Ранее сегодня Путин посмертно наградил орденом Мужества депутата парламента Донецкой народной республики Марию Пирогову. «За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну», — говорится в указе.
Пирогова погибла 6 декабря в результате обстрела Донецка украинскими военными. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели не менее пяти мирных жителей помимо нее. По его словам, по городу было выпущено не менее 5 ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
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