Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине

Пирогова погибла 6 декабря в результате обстрела Донецка украинскими военными. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели не менее пяти мирных жителей помимо нее. По его словам, по городу было выпущено не менее 5 ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».