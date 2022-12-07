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Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине

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Президент РФ Владимир Путин присвоил командующему Балтийским флотом Виктору Лиине звание адмирала, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Кроме того, звание генерал-полковника присвоено первому заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанту Виктору Афзалову. Замкомандующего Южным военным округом по военно-политической работе генерал-майор Владимир Жаров стал генерал-лейтенантом. То же звание получили генерал-майоры Олег Глазунов, Аркадий Марзоев, Владимир Мельников и Сергей Побирохин.

Помимо воинских званий Путин также присвоил специальные звания высшего начальствующего состава и высшие специальные звания. Так, руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов стал генерал-лейтенантом юстиции, а руководитель управления СК РФ в Мордовии Олег Коробов — генерал-майором юстиции.

Ранее сегодня Путин посмертно наградил орденом Мужества депутата парламента Донецкой народной республики Марию Пирогову. «За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну», — говорится в указе.

Пирогова погибла 6 декабря в результате обстрела Донецка украинскими военными. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели не менее пяти мирных жителей помимо нее. По его словам, по городу было выпущено не менее 5 ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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