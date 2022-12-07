Путин наградил орденом мужества погибшую в ДНР депутата Пирогову
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества депутата парламента Донецкой народной республики (ДНР) Марию Пирогову, погибшую накануне, 6 декабря, при обстреле Донецка. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом мужества Пирогову Марию Владимировну», — сказано в документе.
О смерти депутата парламента стало известно накануне, 6 декабря. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Вместе с тем он рассказал, что в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли минимум 6 мирных жителей. По его словам, обстрел города велся с самого утра. Он уточнил, что по городу было выпущено не менее 5 ракет из РСЗО «Град».
Позже врио губернатора ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 19 пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ. По его данным, всего было выпущено около 130 боеприпасов различного калибра.
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