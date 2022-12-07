Путин наградил орденом мужества погибшую в ДНР депутата Пирогову

О смерти депутата парламента стало известно накануне, 6 декабря. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Вместе с тем он рассказал, что в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли минимум 6 мирных жителей. По его словам, обстрел города велся с самого утра. Он уточнил, что по городу было выпущено не менее 5 ракет из РСЗО «Град».